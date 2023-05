Succession 4, Sarah Snook commenta l'episodio 7: "È divertente urlare contro qualcuno"

L'ultimo episodio di Succession, il settimo, ha visto Shiv (Sarah Snook) e Tom (Matthew Macfadyen) organizzare una festa per raccogliere fondi in vista delle elezioni, eppure l'evento ha sortito l'inaspettato e spiacevole effetto di mettere in luce tutte le tensioni del loro matrimonio. A commentare l'accaduto sono i due attori.

"Quando Jessie [Armstrong] ci ha parlato dell'episodio" ha dichiarato Snook, "l'ha presentato come un 'Chi ha paura di Virginia Woolf?', quindi un insieme di tensioni matrimoniali a una festa, pur cercando di mantenere un equilibrio di facciata, il sentore di un matrimonio felice". In un'altra occasione, Sarah Snook ha commentato il twist del suo personaggio in Succession 4.

Da parte sua, Macfadyen ha aggiunto che il suo personaggio "deve fare una buona impressione su Lukas Matsson. Sente tutta la pressione di dover svolgere un buon lavoro, perché è lui a dirigere l'intero spettacolo. Le cose, però, prendono la piega sbagliata. La posta in gioco è molto alta, soprattutto considerando chi è in corsa per diventare presidente".

Eppure, i due attori riescono a vedere il lato positivo di tutta la faccenda. "È stato davvero esilarante urlare contro qualcuno a un ritmo tale da credere a quello che stai dicendo" ha aggiunto Snook, "perché lo fai con qualcuno di cui ti fidi. Matthew è un vero tesoro da questo punto di vista", mentre lui ha ribadito come la scena sia stata "davvero brillante, perché entrambi hanno la sensazione di aver lottato per la più stupida delle piccolezze. Perciò, non sorprende che si senta molto ferito quando lei lo sminuisce di fronte alle persone incredibilmente potenti di quella festa pre-elettorale".

Il settimo episodio della serie debutterà su Sky Atlantic il 15 maggio 2023, mentre per l'ottavo dovremo attendere il 22 maggio. A proposito, sapevi che il gran finale di Succession 4 sarà lungo quanto un film?