Succession 4, Sarah Snook scopre in ritardo che sarà l'ultima stagione: 'Mi sento delusa'

Molti fan sono rimasti dispiaciuti alla consapevolezza che Succession, serie HBO vincitrice di un Emmy come miglior sceneggiatura per serie drammatica, si sarebbe conclusa con la quarta stagione; eppure la sorpresa di Sarah Shook (interprete di Shiv) è stata addirittura maggiore.

Così ha dichiarato l'attrice in un'intervista a LA Times, che ha ricevuto la notizia con estremo ritardo: "Ero molto arrabbiata. Ho provato un enorme senso di perdita, delusione e tristezza. Sarebbe stato meglio saperlo all'inizio della stagione, ma capisco che non me l'abbiano detto perché fino alla fine c'era la possibilità che la serie venisse rinnovata".

Tuttavia, riconosce che "tutto deve finire, ed è intelligente non lasciare che qualcosa continui finché non diventa la parodia di se stessa". In effetti, con questa scelta la qualità continua a essere altissima: è guerra totale tra i Roy nel trailer di Succession 4.

A spiegare l'accaduto è Jesse Armostrong, l'ideatore della serie: "Abbiamo considerato varie possibilità: potevamo fare un paio di brevi stagioni, o due stagioni propriamente dette; ancora, potevamo andare avanti anni e anni, fino a trasformare lo spettacolo in qualcosa di piuttosto diverso, più lungo e a ruota libera, con settimane buone e altre cattive. Oppure, una soluzione ulteriore era creare una storia ben strutturata e completa, fino a uscire piuttosto forti. E personalmente ho sempre preferito quest'ultima opzione".

Non per questo la decisione è stata facile, "perché le collaborazioni – con il cast, i colleghi sceneggiatori, Nick Britell, Mark Mytold e gli altri registi – sono state davvero ottime. E sento come se avessi svolto il miglior lavoro che potessi fare, operando al loro fianco. Inoltre, HBO mi avrebbe dato via libera nel creare nuove stagioni: sono stati molto carini nel lasciarmi la responsabilità di decidere".

La quarta stagione della serie debutterà il 3 aprile 2023. Nel frattempo, ecco la recensione di Succession 3.