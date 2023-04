Succession 4, Sarah Snook sul twist del suo personaggio: 'Ecco perché lo tiene segreto'

Dopo la scioccante morte del precedente episodio di Succession, anche il nuovo episodio andato in onda domenica scorsa ha riservato delle sorprese per i fan della pluripremiata serie HBO. Stavolta, una delle più grandi rivelazioni della serie ha riguardato il personaggio di Shiv Roy, interpretato in maniera a dir poco fantastica da Sarah Snook.

Nel corso di un'intervista concessa all'Hollywood Reporter, Snook ha parlato brevemente della svolta del suo personaggio, che ha rivelato di essere incinta, e del perché ha scelto di mantenere la notizia segreta a Tom, almeno per il momento. La rivelazione arriva di sicuro in un momento molto delicato per il personaggio, costretto ad affrontare anche il lutto per la perdita del padre Roy. Una morte attesa dallo stesso Brian Cox.

"È troppo complicato [dire a Tom della gravidanza], credo. Cambierebbe troppe cose. Ci sono troppe cose in ballo... Suo padre è appena morto. Ci sono così tanti affari in corso che coinvolgere Tom anche in questo dramma famigliare confonderebbe di nuovo le cose. Lei stessa non sa cosa pensarne. In un certo senso, penso che preferirebbe decidere quali sono i suoi sentimenti al riguardo prima di lasciare che i sentimenti di Tom confondano le acque".

Dopo aver appena perso il suo personaggio centrale, Succession sembra aver già introdotto un nuovo elemento che potrebbe modificare in modo importante la famiglia Roy. La notizia del figlio di Shiv, il cui padre è molto probabilmente Tom Wambsgans, arriva in un momento molto tumultuoso della sua vita. La donna è in lutto per la perdita del padre, sta divorziando da Tom, si sta occupando della vendita della GoJo e dell'attuale vuoto di potere alla Waystar Royco. La sua gravidanza aggiunge un ulteriore ostacolo e, alla fine, Shiv potrebbe dover scegliere tra la maternità e il continuare a essere una spietata donna d'affari.

L'ultimo episodio di Succession ha visto poi la nomina di Kendall e Roman come co-CEO ad interim di Waystar, lasciando Shiv relegata ai margini. La sua influenza nell'azienda potrebbe ora essere enormemente ridotta e la possibilità di una maternità complica ulteriormente le cose. Snook ha dichiarato che Shiv "sarà una madre oltre che una donna d'affari e che sarà interessante vedere come si concilieranno queste due cose nella sua vita". Per ora, Shiv ha una posizione più bassa in azienda rispetto ai suoi fratelli, e potrebbe faticare a recuperare terreno se dovrà anche occuparsi di un figlio.