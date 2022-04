Succession 4, la sceneggiatura dei nuovi episodi è quasi finita: il post su Twitter

La conclusione della stagione 3 di Succession ha lasciato senza parole i fan. Tante sono invece le domande che gli spettatori si pongono, soprattutto dopo l'escalation di intrighi all'interno della famiglia di Logan Roy, interpretato da Brian Cox. La conclusione della scrittura della stagione 4 è alle battute conclusive.

Georgia Pritchett, sceneggiatrice dello show HBO, è intervenuta su Twitter per annunciare l'imminente conclusione dei lavori sul copione della nuova stagione. Succession è stata rinnovata per la stagione 4 lo scorso ottobre.

Pritchett ha ritwittato un'immagine di J. Smith Cameron (Gerri) con la scritta "Straight Outta Waystar" con una semplice frase:"Abbiamo quasi finito di scrivere la stagione 4".



Pritchett ha lavorato alla scrittura di episodi davvero incredibili di Succession, come quello in cui vediamo Kendall Roy (Jeremy Strong) soffrire immensamente per la separazione dalla sua famiglia.

Con i ritardi dovuti al COVID-19 il divario tra la seconda e la terza stagione è stato piuttosto ampio ma questo aggiornamento di Pritchett potrebbe essere la conferma di una distribuzione maggiormente repentina della stagione 4.



In ogni caso i fan di Succession sono abituati a rimanere con il fiato sospeso, grazie alle incredibili dinamiche che compongono la serie con protagonista Brian Cox nei panni del patriarca Logan Roy.

Al suo fianco nel cast Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Matthew Mcfadyen e J. Smith Cameron.



