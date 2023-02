Succession 4: secondo Brian Cox Jeremy Strong dovrebbe fumare più erba

A poco più di un mese dalla premiere di Succession 4, serie capace, tra un premio e l’altro, di intrattenere i suoi spettatori ormai da anni, lo show torna a far parlare di sé per le dichiarazioni rilasciate da Brian Cox sul collega Jeremy Strong.

La serie, prodotta da HBO e distribuita in Italia da Sky segue le vicende della famiglia Roy e dell’azienda di media Waystar-Royco che la stessa famiglia controlla tra intrighi familiari e guerre intestine. Come abbiamo visto nel nuovo trailer di Succession 4, la cessione del colosso dell’intrattenimento si fa sempre più vicina, provocando ancora più divisioni all’interno della famiglia che teme di perdere la propria influenza culturale e politica.

In questi giorni, Brian Cox, interprete di Logan Roy ha parlato senza peli sulla lingua del metodo di recitazione di Jeremy Strong (Kendall Roy): “Oh, è terribilmente fastidioso. Non fatemene parlare. Lui è un attore davvero bravo, ma conoscere un personaggio e cosa fa quel dato personaggio è solo una parte delle abilità di un attore”.

Cox, nell’intervista a Town & Country si è soffermato in particolare a un particolare momento della terza stagione in cui Strong si è rifiutato di rompere il personaggio quando Kendall ammette di aver accidentalmente ucciso un uomo: “È ancora lo stesso personaggio, perché crede che se provasse a spostare un po’ l’interpretazione rischierebbe di perderla. Ma non è così! Strong ha talento. È fottutamente dotato. Quando hai il dono devi onorarlo. Torna nella tua roulotte e fatti un tiro d’erba, capisci cosa intendo?”

Parole a metà tra il riconoscimento e la critica che si abbinando bene al personaggio che Brian Cox interpreta nello show e che alzano il livello d’interesse per la nuova stagione. In attesa dell’uscita del nuovo capitolo possiamo goderci un montaggio di tutte le volte in cui Brian Cox manda a fa****o qualcuno in Succession.