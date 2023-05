Succession 4, Shiv Roy 'è ancora in gioco' secondo il regista

Il finale di Succession 4 ha sconvolto gli spettatori, senza contare gli interrogativi lasciati (volutamente) irrisolti riguardo il futuro; in particolare, il regista Mark Mylod ha commentato quale potrebbe essere il futuro di uno dei personaggi più ambigui della saga: Shiv Roy, interpretata dall'eccelsa Sarah Snook.

Così ha dichiarato il regista al riguardo: "Similmente al tradimento da parte di Tom sul finale della terza stagione, tutto concorreva alla dinamica di Sarah [Snook], Shiv, che arriva a sabotare se stessa e l'accordo". Eppure, il futuro del personaggio non è predeterminato: "Shiv è ancora in gioco in questo posto che definirei... terrificante, bloccato, emotivamente sterile. Eppure, ha conseguito una specie di non-vittoria, o non-sconfitta. Quel gioco richiede ancora molte mosse, nonostante sia difficile immaginare un progresso da parte loro – soprattutto considerando tutte le cose che si sono detti".

Infine, ha colto l'occasione per ribadire l'approccio estremamente verosimile dello show: "In un certo senso" ha continuato Mylod, "tutte le loro storie non finiscono, ma, al contrario, vanno avanti. Comunque sia, lo show non si concentra più su di loro perché hanno perso ciò che volevano ottenere: il successo, ossia il premio che offriva il loro padre". In un'altra occasione, il regista ha paragonato il finale di Succession a una tragedia.

Il decimo episodio della quarta stagione (With Open Eyes) debutterà in prima TV in Italia il 5 giugno 2023, a otto giorni di distanza dall'anteprima negli Stati Uniti, mentre il penultimo (Chiesa e Stato) è disponibile da oggi 29 maggio 2023. Tutti gli episodi sono disponibili su Sky Atlantic.