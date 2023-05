Succession 4, svelato il destino dei protagonisti dopo il gran finale della serie

Questa settimana è andato in onda il finale di Succession, vetta altissima e sublime della serialità contemporanea e della storia del piccolo schermo che è stata in grado di chiudere alla perfezione e con la consueta arida spietatezza le avventure della famiglia Roy.

Ma cosa ne è stato dei protagonisti dopo la conclusione di Succession? Come andranno avanti le loro vite dopo i titoli di coda? Come saprete, Succession non tornerà con una stagione 5, ma lo showrunner e creatore della serie Jesse Armstrong ha fornito qualche dettaglio sul futuro di Roman, Shiv e Kendell dopo lo storico episodio Succession 4x10. Ecco che cosa ha dichiarato nel corso di una lunga intervista a Variety:

“Volendola mettere in modo brutale e anche un po' riduttivo, diciamo che Roman è finito esattamente nel punto in cui ha iniziato. È ancora quel tipo di persona. É semplicemente l'idiota playboy con alcuni istinti leggermente cattivi e perversi e una gran dose di battute sagaci piuttosto divertenti: probabilmente resterà per sempre nei panni di questo tipo di persona, e quello che abbiamo visto in queste quattro stagioni è stata solo una piccola deviazione 'seria' nel corso della sua intera vita. Shiv è ancora in gioco, direi, anche se si trova in una posizione piuttosto terrificante, come se fosse congelata, come se fosse emotivamente sterile. Ha avuto questo tipo di 'non vittoria non sconfitta': ha sicuramente delle cose in ballo, ma è lì che la lasciamo, al fianco di Tom, e sarà praticamente impossibile progredire emotivamente a causa delle cose che si sono detti, tutto è irrimediabilmente compromesso. Invece per Kendall, questo non smetterà mai di essere l'evento centrale della sua vita, la storia che ha raccontato la serie è la storia dei giorni centrali della vita di Kendall, due anni fondamentali della sua esistenza. Forse potrebbe andare avanti e avviare un'azienda sua... ma le possibilità di raggiungere il tipo di status aziendale raggiunto dal padre sono molto basse, e penso che questo segnerà tutto il resto della sua vita."

Che cosa ne pensate?