Succession 4: il trailer dell'episodio finale scatena emozioni contrastanti

Succession è ormai giunta al suo capitolo finale. Una delle serie di maggior successo degli ultimi anni si appresta a chiudere i battenti dopo quattro stagioni di intrighi che hanno potuto contare sull’apprezzamento del pubblico e della critica. Il trailer dell’ultimo episodio ci regala un assaggio di quello che sarà il gran finale.

Già sappiamo che l’ultimo episodio di Succession durerà quanto un film, regalando, in questo modo, una piccola gioia a tutti quei fan che lo guarderanno con l’amaro in bocca.

Ora tutti gli occhi sono puntati sulla fusione tra Waystar-Royco e GoJo, atto finale di una narrazione che ha in qualche modo ridisegnato il modo di fare serialità in tv raccogliendo un numero impressionante di premi e costruendo una fanbase incredibile per il tipo di prodotto presentato.

L’intenso trailer si sofferma sui personaggi dello show e sulle emozioni che si ritroveranno ad affrontare nell’ultimo episodio, With Open Eyes, e anticipa i temi del gran finale con il giusto tono nostalgico e alimentando la suspense.

In merito all’ultimo episodio e a tutto quello che succederà, il produttore Adam McKay ha detto di doversi riprendere emotivamente dopo la visione del finale di Succession. Il regista del capolavoro La Grande Scommessa, benché pronto a quello a cui sarebbe andato incontro, ha elogiato in questo modo la creatura di Jesse Armstrong e ha preparato il pubblico a quello che sarà.

In attesa di poter finalmente vedere l’ultimo episodio di Succession, vi lasciamo, dunque, al trailer del finale della serie HBO sicuri del fatto che saprà scatenare nei fan un mix di emozioni che sarà difficilissimo controllare.