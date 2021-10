Succession 4 è ufficiale! HBO rinnova la serie per la quarta stagione

Parliamo di uno dei migliori comedy-drama in televisione, stando all'accoglienza della critica e alle numerose nomination e premi ricevuti. Negli USA ieri è andato in onda il secondo episodio di Succession 3, ma HBO ha già deciso di rinnovare la serie per una quarta stagione.

Era solo questione di tempo prima che l'annuncio di HBO arrivasse, ma dopo le dichiarazioni dello showrunner Jesse Armstrong, i fan temevano che Succession 3 fosse l'ultima stagione: Armstrong aveva infatti dichiarato che non ama diluire troppo la trama delle sue produzioni in un ripetersi di stagioni dopo stagioni.

"Con ogni stagione di Succession, Jesse Armstrong ha continuato a superare le nostre più grandi aspettative" ha dichiarato la vicepresidente esecutiva della programmazione di HBO, Francesca Orsi. “Questa stagione non fa certamente eccezione, non potremmo essere più entusiasti di tutto ciò che ci attenderà nella prossima stagione”.

Lo scorso anno Succession ha stracciato tutta la concorrenza agli Emmy Awards, vincendo ben 7 statuette, tra cui quelle di miglior serie, miglior sceneggiatura e miglior regia nell'ambito delle serie drammatiche, oltre a 2 Golden Globe e numerosi altri premi e nomination.

Succession racconta la storia della famiglia Roy, proprietaria di una grande azienda nel settore dei media. La serie esplora i temi del potere e delle dinamiche familiari tra il patriarca Logan Roy, interpretato da Brian Cox, e i suoi 4 figli Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck).

Succession 3 è già in onda negli Stati Uniti e arriverà presto anche in Italia. Nel nostro paese, la serie TV debutterà su Sky Atlantic a partire dal 29 novembre con 2 episodi ogni settimana. Nell'attesa, rivediamoci il trailer di Succession 3.