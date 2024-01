Succession: 5 motivi per cui dovreste guardare la serie migliore del momento

Non c'è dubbio che Succession sia la serie TV del momento: conclusosi quest'anno, lo show che ha dominato ai Golden Globes 2024 è praticamente sulla bocca di tutti, al punto che a chi tende ad andare alla ricerca di qualcosa di diverso potrebbero venire dei dubbi sull'effettiva necessità di recuperarla. Dubbi che, però, non hanno ragion d'essere.

Elencare 5 ragioni valide per dedicarsi ad un recupero di Succession è, in effetti, un'impresa difficile solo per il gran numero di motivazioni che meriterebbero di entrare in questa top 5! Alla prima ragione si risale facilmente a partire dal titolo che abbiamo scelto: Succession, al momento, è LA serie TV, probabilmente la più rappresentativa in assoluto degli ultimi anni di piccolo schermo, per la sua qualità complessiva e, ovviamente, per il successo raccolto.

La seconda ragione non può non essere il suo cast: dal Kieran Culkin premiato ai Golden Globes 2024 al monumentale Brian Cox, passando per Sarah Snook, Jeremy Strong e tutti i loro colleghi, in Succession non troverete un solo interprete al di sotto della media, per una qualità complessiva davvero impressionante. A proposito di cast, il terzo motivo per guardare Succession è assolutamente Kendall Roy: il personaggio di Jeremy Strong è forse il più rappresentativo dell'intera serie, e non potrete non amarlo e odiarlo con tutti voi stessi seguendolo nel suo percorso e nella sua evoluzione.

La trama è poi chiaramente uno dei motivi principali per appassionarsi a Succession, con il suo succedersi di intrighi, complotti e questioni di famiglia che non mancheranno mai di tenervi con il fiato sospeso. Infine, un aspetto da non considerare: in un mare magnum di serie infinite, Succession dura solo 4 stagioni: un compito tutto sommato non troppo arduo, non trovate? Voi, intanto, fateci sapere nei commenti se vi abbiamo convinti!