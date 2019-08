Succession: in arrivo domenica negli USA la première della seconda stagione

La serie HBO candidata agli Emmy e ai Golden Globes, Succession, interpretata da Brian Cox e creata dallo showrunner Jesse Armstrong, tornerà con i nuovi episodi della seconda stagione da domenica 11 agosto, riprendendo da dove si era interrotta la prima stagione. Lo show ha riscosso grande successo anche in Italia, in onda su Sky Atlantic.

Con i nuovi episodi della seconda stagione di Succession si torna all'interno della complicata famiglia Roy, capitanata e comandata da decenni dal patriarca, Logan Roy, interpretato da Brian Cox.

Proprio come raccontato nella prima stagione con personaggi ambigui, doppio gioco, tradimenti e accordi segreti.

La seconda stagione segue la famiglia Roy mentre lotta per mantenere il controllo dell'impero televisivo costruito negli anni, con il futuro che sembra sempre più incerto.



Il passato sembra minacciare la distruzione di tutto quello che i Roy possiedono. Quale sarà il destino della famiglia e della loro azienda?

La famiglia Roy è protagonista di Succession, serie HBO che racconta le dinamiche all'interno di un nucleo che detiene uno dei più grandi conglomerati di media e intrattenimento di tutto il mondo

A giugno 2018 era arrivato il rinnovo per una seconda stagione, pochi mesi dopo il trailer ufficiale della prima stagione.

Nel cast anche Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin e Alan Ruck. Lo show tornerà in Italia su Sky Atlantic, canale satellitare dov'è stata trasmessa anche la prima stagione.