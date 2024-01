Succession, per l'autore il finale è arrivato 'al momento giusto'

Succession ha trionfato ai Golden Globe 2024 come miglior serie drammatica, ponendo quella che si può definire come la ciliegina sulla torta all'interno di un percorso produttivo e creativo che secondo l'autore dello show, Jesse Armstrong, si è concluso nel momento migliore. Oltre allo show, anche diversi attori del cast sono stati premiati.

Il premio come miglior serie drammatica è stato il quarto della serata per Succession, creata da Jesse Armstrong, dopo che Matthew Macfadyen ha vinto il premio per la Migliore Interpretazione come attore non protagonista per il ruolo di Tom Wambsgans, Kieran Culkin ha vinto il premio per la Migliore Interpretazione come attore protagonista in una Serie Televisiva per il ruolo di Roman Roy e Sarah Snook ha vinto il premio per la Migliore Interpretazione come attrice protagonista in una Serie Televisiva per il ruolo di Shiv Roy.

Succession è solo la terza serie a essere riuscita a vincere tre Golden Globe nella categoria principale nella storia dei premi dopo X-Files e Mad Men.

Succession ha battuto la concorrenza di 1923 di Paramount+, The Crown e The Diplomat di Netflix, The Last Of Us di HBO e The Morning Show di Apple TV+.

La serie, che segue il mondo spregiudicato della Waystar RoyCo e della famiglia Roy, guidata dal patriarca Logan Roy, è durata quattro stagioni. In precedenza era stata premiata come miglior serie drammatica anche nel 2019 e nel 2021.

Jesse Armstrong ha dichiarato dopo l'ultima vittoria: "Abbiamo deciso che era il momento giusto per chiudere la serie e questo è stato molto agrodolce, soprattutto per me, perché ho finalmente comprato delle scarpe adatte alle premiazioni e questa potrebbe essere l'ultima volta che le indosso. È dolceamaro, ma cose come questa lo rendono più dolce. Grazie di cuore".

"È un lavoro di squadra questo show, che è uno dei motivi per cui è così bello lavorarci, e vorrei accettare questo premio a nome di tutta la redazione di Succession e dei registi guidati da Mark Mylod, dei miei colleghi produttori, dello straordinario cast e della troupe che ha lavorato con tanta dedizione e brillantezza per quattro stagioni e siamo stati supportati per tutto il tempo dalla HBO, da Casey Bloys, Francesca Orsi, Nora Skinner, Max Hollman e Sally Harvey. È stata una squadra meravigliosa con cui lavorare", ha aggiunto.

Succession ha stabilito un nuovo record di nomination con nove candidature, superando le otto di L.A. Law del 1990 e di The Thorn Birds del 1984.

La serie è stata candidata in tutte le categorie per cui era eleggibile e ha ottenuto tre nomination ciascuna per il miglior attore (per Brian Cox, Jeremy Strong e Kieran Culkin) e per l'attore in un ruolo non protagonista in TV (per Matthew Macfadyen, Alexander Skarsgård e Alan Ruck).