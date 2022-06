Succession, Brian Cox non ne può più di mandare 'a fa***lo' i fan su richiesta

Brian Cox non ne può più di ripetere l'ormai iconica catchphrase del magnate Logan Roy ai fan di Succession: lo ha rivelato l'attore stesso durante una tavola rotonda organizzata dal The Hollywood Reporter alla quale hanno preso parte anche i colleghi Oscar Isaac, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Michael Keaton e Quincy Isaiah.

Durante la conversazione, Brian Cox ha rivelato il suo peggior incontro con un fan: tutto è accaduto durante l'evento di lancio di un libro di Ronan Farrow, giornalista statunitense figlio di Woody Allen e Mia Farrow che ha trattato in vari articoli per il New Yorker gli scandali legati ad Harvey Weinstein che hanno dato vita al movimento #MeToo.

"Il mio problema è che da quando faccio Succession le persone mi chiedono sempre di mandarle a fa***lo. Non è esattamente la cosa più semplice da dire a qualcuno" ha dichiarato Cox. "Ma la situazione peggiore è stata qui a Los Angeles, quando sono andato a un evento di Ronan Farrow sul #MeToo: stava lanciando il suo libro e c'erano tutte queste donne di Hollywood, è stato molto intenso. Ero verso il fondo della sala e a un certo punto delle donne si sono girate verso di me, mi hanno messo di fronte una telecamera e mi hanno chiesto: 'Puoi mandarci a fa***lo?'. Ero sbalordito: 'Siamo a un evento sul #MeToo, vi sembra una cosa da chiedere?'".

Di recente, l'attore britannico si è esposto in favore dell'Ucraina durante il discorso ai SAG Awards 2022, cerimonia alla quale si è presentato indossando una mascherina con l'hashtag #TeamLogan e la scritta "F*ck Off": "E' davvero, davvero orribile ciò che sta accadendo. Ed è particolarmente tremendo nei termini in cui questo si sta ripercuotendo sulle altre persone, in modo particolare nella nostra professione" ha detto Cox nel discorso di accettazione del premio al miglior cast per la serie drammatica.

Nel frattempo, prosegue lo sviluppo di Succession 4: dopo l'incredibile finale della terza stagione della serie HBO, i fan sono impazienti di scoprire come evolveranno le dinamiche di potere all'interno della famiglia Roy e della Waystar Royco.