Succession: Brian Cox protagonista di furibondi scatti d'ira sul set di HBO

Avete visto Succession, la serie che ha fatto incetta di premi negli ultimi anni? Sì? Allora ricorderete sicuramente lo scorbutico protagonista e magnate delle telecomunicazioni Logan Roy.

Tra i vari motivi per guardare Succession c'è la magnetica interpretazione di Brian Cox nei panni di Roy. Il protagonista della serie è famoso per la sua indole tirannica e il suo umorismo tagliente. Secondo le parole di Sarah Snook, co-protagonista dell’attore e interprete di Siobhan Roy, non era insolito per Brian Cox riprodurre gli scatti d’ira tipici del suo personaggio anche off-camera.

“A volte ha l'abitudine di andare in una falsa - o potrebbe essere vera, chi lo sa? - rabbia, in cui diventa [l’attrice ringhia] all'improvviso. Credo che in parte si tratti di cercare di dare una scossa all'energia del set e di far smuovere un po’ le cose, per far sì che tutto vada più rapido. Il tono della sua voce a volte è davvero terrificante. Fragoroso.” Queste le parole di Snook a Radio Times.

Anche l’interprete di Wylla Ferrera in Succession, Justine Lupe, ha confessato a Radio Times di essere rimasta più volte intimorita dall’attore: “Brian ha dei momenti in cui è incredibilmente intimidatorio dentro e fuori le riprese. Ha una certa forza come persona e credo che lo sappia bene. Detto questo, è anche una delle persone più gentili con cui ho interagito sul set... È sempre stato così solidale e dolce.”

Dunque la serie è ormai conclusa, ma Succession potrebbe tornare con uno spin-off?