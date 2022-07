Succession, Brian Cox shock: 'Logan Roy un uomo brutale. Lo rispetto per questo'

Di tutti i personaggi poco raccomandabili che compongono la famiglia di arrivisti di Succession, il loro patriarca è l'origine di tutti i mali. Eppure Brian Cox, vincitore del Golden Globe per il ruolo di Logan Ray, ha espresso parole di stima sul suo personaggio: "Non è affatto un uomo orribile. Anzi, molto incompreso".

L’ultimo aggettivo che ci sentiremmo di affibbiare al personaggio di Logan Ray, forse il più grande aizzatore e peggior nemico per i suoi figli e parenti (e viceversa) – se riconosciamo in lui il modello di capo disfunzionale di una famiglia che lo è ancor di più – è “incompreso” o uomo degno di stima. Tutt’altro, per il colosso dei media protagonista di uno dei più grandi successi recenti del piccolo schermo.

Eppure ormai vale sempre il discorso introspettivo e psicologico secondo cui, se fai il male, forse è perché ti è stato fatto a tua volta. Che sia questa l’origine dietro il comportamento tanto deprecabile di Logan Ray? Forse le parole di Brian Cox, ormai consumato da una bizzarra richiesta dei fan di Succession, non saranno sufficienti a rispondere. Ma offrono comunque una sfumatura nuova al personaggio.

In una nuova intervista riportata da Deadline, Cox ha infatti ammesso come fosse preoccupato di dover interpretare un personaggio così orribile per più stagioni, ma di averlo anche riconsiderato notevolmente: “Non è affatto un uomo orribile. È un uomo molto frainteso. Quello che amo di Logan è che ha un senso dell'umorismo malvagio. Sa come smuovere le persone e le scuote deliberatamente. Fa costantemente svegliare le persone, anche se in un certo senso è brutale. Ho molto rispetto per lui”.

Cox ha anche sottolineato, però, la tragicità del personaggio dietro a questa apparenza di umorismo nero e impenetrabile: “In fondo è stato tradito a turno da tutti i suoi figli. È per questo che si tratta di una serie drammatica e non di uno show satirico. È una vera tragedia invece”. Se siete fra i fan della serie, vi interesserà scoprire i nuovi sviluppi di trama di Succession 4.