Succession, Brian Cox con la mascherina "F*ck Off" supporta l'Ucraina ai SAG

Nel corso della serata si è svolta la cerimonia di premiazione dei SAG Awards 2022 che hanno visto, tra gli altri, prevalere Succession per il miglior cast di una serie drammatica. Nel discorso di accettazione del premio, Brian Cox ha voluto rendere omaggio al popolo dell'Ucraina per la terribile invasione subita da parte dell'esercito russo.

Cox ha utilizzato il tempo a sua disposizione nel discorso di accettazione del premio al cast di Succession per dedicare un momento al popolo dell'Ucraina in questo terribile e drammatico momento per la sua storia: "E' davvero, davvero orribile ciò che sta accadendo. Ed è particolarmente tremendo nei termini in cui questo si sta ripercuotendo sulle altre persone, in modo particolare nella nostra professione". Cox ha quindi incoraggiato i suoi colleghi presenti alla cerimonia a mostrare la propria solidarietà sia agli ucraini che ai russi. "Dovremmo tutti essere uniti e dovremmo davvero celebrare quella gente in Russia cui non piace ciò che sta accadendo, specialmente gli artisti, sperando possano portare a un cambiamento, come credo possano fare".



L'attore si è presentato alla cerimonia indossando una mascherina alquanto scherzosa che oltre a contenere l'hashtag #TeamLogan, in riferimento al suo personaggio in Succession, Logan Roy, recava anche la scritta "F*ck Off".

Cox non è stato l'unico ad esprimere il suo sostegno verso l'Ucraina nel corso della serata dei SAG Awards; già in precedenza la cerimonia era cominciata con un messaggio di pace da parte di Leslie Odom Jr. che ha aperto lo show accompagnato da Lin-Manuel Miranda, suo collega in Hamilton, e Daveed Diggs.

Su queste pagine potete recuperare tutti i premi assegnati ai SAG 2022. Hanno trionfato Squid Game, Ted Lasso e Succession. In particolare la serie coreana è entrata nella storia portando a casa ben 3 statuette. Nessuna serie asiatica era riuscita fin qui ad arrivare così lontano. Inoltre, c'è stata anche la prima vittoria ai SAG di Will Smith con King Richard.