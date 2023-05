Succession, chi si aspettava degli spin-off rimarrà deluso?

Succession è una serie televisiva statunitense ideata da Jesse Armstrong e prodotta da Will Ferrell e Adam McKay. Lo show nel corso degli anni si è ritagliato una posizione importante all'interno del panorama televisivo, posizionandosi come uno dei più visti, ma anche per lui adesso sembra avvicinarsi la conclusione.

Succession è diventata un nome importante nel panorama televisivo, grazie ad una serie di personaggi preferiti dai fan, tuttavia sembra che non vedremo presto come proseguiranno le loro vicende.

In una nuova intervista da Deadline, il capo di HBO Francesca Orsi ha confermato che non ci sono piani per una quinta stagione della serie o per degli eventuali spin-off. Questo non toglie che l'ultima stagione di Succession è un capolavoro.

"No, non a questo punto", ha detto Orsi. "So che si è parlato di spin-off, ma no, non ci sono piani per realizzarli."

"Mai dire mai, ma il mio istinto e sulla base di una serie di conversazioni sull'evoluzione di Succession e di questi personaggi, in questa fase, dicono che non è il caso di creare nuove serie su altri personaggi", ha aggiunto Orsi. "Jesse, se dovesse fare di nuovo una serie, penso che sarà del tutto originale. Non ne sono sicura, ma sarà un nuovo spettacolo, un'idea completamente nuova."

Sembra quindi che chi si aspettava di vedere qualcosa di nuovo su questa serie nel prossimo futuro, non sarà accontentato molto facilmente, forse mai. Nell'attesa Jeremy Strong parla del finale di Succession.