Succession, il creatore della serie sul finale di Shiv e Tom: 'Un'uguaglianza terribile'

L'incredibile finale di Succession ha svelato il destino dei personaggi, eppure, tra tutti quanti, il più carico di significato potrebbe essere quello di Shiv (Sarah Snook) e Tom (Matthew Macfadyen). A offrirci un'originale interpretazione di quest'ultima dinamica è Jesse Armstrong, il creatore della serie.

"Ognuno ha il proprio punto di vista sulla questione" ha dichiarato, "perciò mi limiterò a dire il mio: secondo me, si tratta di un momento di uguaglianza. Un'uguaglianza fredda, piuttosto terrificante, ma pur sempre un'uguaglianza che non ha precedenti in quella relazione. Tom è sempre stato sottomesso; ora ha questo nuovo status, certo, ma appare... come dire?, contingente".

Quanto a Shiv, il suo status coincide con un forte senso di "sicurezza. È sicura in senso finanziario: ha miliardi di dollari, una ricchezza che non diminuirebbe qualunque cosa accadesse nel mondo. E ha anche un nome. Un nome che la perseguiterà, la renderà interessante, senza che nessuno possa toglierglielo. Al contrario, la posizione di Tom è eliminabile con uno schiocco di dita".

In definitiva, "c'è un'uguaglianza spaventosissima, una mano asciutta. Non lo definirei nemmeno un contatto umano, sembrano quasi due pezzi di porcellana o qualcosa del genere". Ne deriva una spersonalizzazione perfettamente in linea con gli ultimi eventi narrati. Il momento stesso in cui Shiv poggia la mano su quella di Tom sembra suggerire non gioia, affetto o entusiasmo, bensì la più fredda delle rassegnazioni. Inoltre, una domanda sorge spontanea: quale sarà il destino del bambino che porta in grembo?

L'episodio conclusivo della saga, Con gli occhi aperti, è in onda su Sky Atlantic da oggi 5 giugno 2023. A quanto pare, Brian Cox non ha ancora guardato il finale di Succession 4.