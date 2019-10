Succession: in esclusiva una clip della seconda stagione, da domani su Sky Atlantic

Da domani su Sky Atlantic e Now TV tornano le tormentate vicende della famiglia Roy, nella seconda stagione di Succession, serie tv ideata da Jesse Armstrong e co-prodotta da Will Ferrell e Adam McKay. Nella nuova clip in esclusiva per Everyeye.it potete vedere alcune sequenze del secondo ciclo di episodi dello show con protagonista Brian Cox.

Succession segue le vicende di una delle famiglie americane più potenti, in grado di controllare uno dei più grandi conglomerati di media e intrattenimento al mondo.

Il personaggio di Logan Roy (Brian Cox) patriarca della famiglia, è circondato dai quattro figli e dalla loro brama di potere. Il più attivo è Kendall (Jeremy Strong), sempre pronto a scontrarsi col fratello minore Roman (Kieran Culkin), amante della bella vita e dalla personalità irriverente e schietta.

Il meno interessato all'eredità di famiglia sembra essere Connor (Alan Ruck) mentre l'unica donna tra i figli è Shiv (Sarah Snook), che sta perseguendo una carriera politica.



La seconda stagione di Succession riprenderà dal drammatico finale della prima stagione, con le conseguenze che tutto ciò porterà sul destino degli affari dei Roy.

Torneranno anche altri co-protagonisti della vicenda come il giovane e ingenuo cugino dei Roy, Greg (Nicholas Braun), Tom (Matthew Mcfadyen), fidanzato di Shiv, Rava (Natalie Gold) ex moglie di Kendall e Frank (Peter Friedman), amico di famiglia dei Roy.

Ad agosto negli Usa è andata in onda la première della seconda stagione della serie, rinnovata ufficialmente nel giugno del 2018.