Succession: il finale della seconda stagione fa numeri di audience impressionanti

Ottime notizie per la serie di HBO: come potete vedere dalla clip in anteprima di Succession, la seconda stagione ha mostrato le nuove vicende che la famiglia Roy dovrà affrontare. Le puntate sono state un grande successo, riuscendo ad ottenere ottimi numeri di audience.

Il finale di stagione è stato visto da oltre 1,1 milione di spettatori, riuscendo ad aumentare del 12% i fan che si erano sintonizzati nella puntata conclusiva della prima parte della serie. Ma questi numeri sono stati superati dalla premiere avvenuta lo scorso agosto: la puntata iniziale della seconda stagione ha infatti raggiunto la cifra record di 1,2 milioni di audience, rivelando di essere così uno dei prodotti di punta di HBO post Game of Thrones.

Tra i motivi del successo possiamo trovare sicuramente l'ottima interpretazione del cast, composto da Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook e Kieran Culkin. Tra i produttori della serie sono presenti Will Ferrell e Jesse Armstrong, l'ultimo inoltre è anche creatore nonché showrunner. L'emittente televisiva ha subito annunciato il rinnovo per una terza stagione della serie, che ci mostrerà gli sforzi della famiglia Roy nel cercare di mantenere in piedi il loro impero mediatico.

Se non conoscete ancora l'opera vi lasciamo con la nostra anteprima della seconda stagione di Succession, presente su Sky Atlantic.