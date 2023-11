Succession, incidente per Alan Ruck: l'auto si schianta contro una pizzeria di Los Angeles

Nelle ultime ore ha cominciato a circolare il video di un'auto schiantata contro una pizzeria a Los Angeles. Il motivo? L'automobile appartiene ad Alan Ruck, celebre attore noto per la sua partecipazione a diversi film di successo negli anni '80 e che recentemente abbiamo visto in Succession della HBO. L'incidente è adesso sotto investigazione.

Secondo le fonti delle forze dell'ordine, l'incidente è avvenuto intorno alle 21 di martedì presso Raffalo's Pizza, all'incrocio tra La Brea Avenue e Hollywood Boulevard. Il video mostra la Rivian dell'attore con circa metà della cabina conficcata nel lato dell'edificio in mattoni.

Secondo le fonti di TMZ, due persone sono rimaste ferite nell'incidente, ma entrambe erano coscienti e respiravano... quindi è probabile che stiano bene. Fortunatamente, nessun pedone è stato colpito nello schianto. Ci dicono anche che non c'è alcuna indicazione di guida in stato di ebbrezza. Alan Ruck è rimasto nei paraggi dopo l'incidente, è stato visto fuori dall'auto e parlava al cellulare mentre altri valutavano i danni.

Per quanto riguarda le modalità dell'incidente, sembra che le telecamere di sorveglianza mostrino l'auto di Alan scontrarsi con un altro veicolo da dietro, spingendolo nell'incrocio mentre la vettura di Alan si schianta contro l'edificio.

Nel corso di un'intervista a proposito del finale di Succession, Ruck aveva parlato del destino riservato al suo personaggio, ovvero Connor Roy:

"Ho pensato che fosse un modo brillante di concludere la sua storia. Tutte queste diverse storyline, non sappiamo esattamente cosa succederà con Kendall, o se le cose andranno bene tra Connor e Willa. Poiché la questione di Jeryd Mencken è in sospeso, forse non andrà in Slovenia, cosa su cui Willa contava. Questi sceneggiatori sono brillanti. I dettagli e la profondità di ogni personaggio sono emersi in quell'ora e mezza, e tutto ha perfettamente senso".