Succession, Jeremy Strong avrebbe voluto interpretare Roman Roy

Mentre procedono le nuove puntate di Succession, attualmente in onda su HBO negli Stati Uniti e su Sky Atlantic in Italia, l'attore Jeremy Strong (che interpreta Kendall Roy, ruolo che gli è valso un Emmy come miglior attore in una serie drammatica) ha rivelato che avrebbe voluto interpretare un altro personaggio nello show.

Nella terza stagione di Succession vediamo Kendall impegnato nuovamente nella lotta per il controllo della Waystar Royco contro il padre Logan (Brian Cox) che fatica a fidarsi di chi lo circonda; una diatriba che fin dall'inizio dello show HBO coinvolge tutta la famiglia Roy. Se siete curiosi di sapere che cosa ne pensiamo, ecco la nostra recensione di Succession 3.

In una recente intervista al New Yorker, Jeremy Strong ha rivelato che avrebbe voluto interpretare il personaggio di Roman Roy, il fratello di Kendall, che nella serie è interpretato da Kieran Culkin.

L'attore ha raccontato del suo incontro con il regista della serie, Adam McKay, che gli ha domandato quale fosse il ruolo con cui riteneva di essere più connesso. "Ho pensato che quella di Roman fosse davvero una bella parte" ha rivelato Strong. "E' uno str**zo ma se ne intende. Avrei potuto fare qualcosa che non ho mai fatto prima".

Nonostante l'attore avesse scelto Roman, sappiamo come sono andate a finire le cose per Strong, che nella serie HBO interpreta Kendall Roy in un modo tutto suo: nello stesso numero, l'attore Logan Cox ha dichiarato di essere preoccupato per lui dal momento che lavora molto duramente per entrare nella mentalità di Kendall.

Il risultato va tutto a beneficio della qualità dello show, dimostrata dalle numerose nomination ai premi più prestigiosi nell'ambito delle produzioni seriali e dall'immediato rinnovo per la quarta stagione di Succession.