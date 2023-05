Succession, Kieran Culkin commenta il finale della saga: 'Potrebbe continuare'

Dopo che il regista ha commentato la fine di Succession - ribadendo come lo show sia sempre stato "come una tragedia" -, a parlare dell'ultimo episodio è anche Kieran Culkin: secondo l'interprete di Roman Roy, la conclusione della serie ideata da Jesse Armstrong è meno netta di quanto non si pensi.

"Abbiamo letto la bozza dell'ultimo episodio" ha dichiarato Culkin, "poi Jessie [Armstrong] ci ha detto che era la fine dello show. Se qualcuno avesse parlato di un'eventuale stagione cinque, però, avrebbe comunque avuto senso. Sembra una fine, ma anche che possa continuare. E lo stesso vale per Roman. Non si tratta di un pacco chiuso con un fiocco grazioso. Insomma, la vita continua dopo l'ultimo episodio", sulla scia della grande verosimiglianza a cui la storia ci ha abituati fin dal primo episodio.

L'entusiasmo per il finale della saga à palpabile, come ci suggeriscono i numerosi post su Twitter degli appassionati. "Kieran Culkin è stato fenomenale nell'ultimo episodio" ha scritto ad esempio @sirromanroy. "La sua performance è stata di nuovo straordinaria. Quella scena mi ha devastato completamente". In Italia potremo assistere a With Open Eyes il 5 giugno 2023, a otto giorni di distanza dalla proiezione negli Stati Uniti. Il penultimo episodio Chiesa e Stato, invece, è disponibile da oggi 29 maggio 2023 su Sky Atlantic.

Alla luce di considerazioni simili, non ci sono dubbi: Succession è l'ennesimo capolavoro HBO. Dopo il British Academy Television Awards come miglior programma internazionale, il Premio Emmy come miglior sceneggiatura per una serie drammatica e la candidatura al Golden Globe, quali altri riconoscimenti guadagnerà la serie di Armstrong?