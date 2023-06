Succession, Kieran Culkin 'Con Brian Cox mi sentivo come un bambino'

Succession è una serie televisiva statunitense ideata da Jesse Armstrong e prodotta da Will Ferrell e Adam McKay. Lo show segue la famiglia Roy (composta da Logan, la moglie Marcia e i quattro figli avuti da differenti matrimoni) che controlla la Waystar-Royco, uno dei più grandi conglomerati di media e intrattenimento del mondo.

Kieran Culkin, ex star bambino, ha ammesso durante un'intervista con Claire Danes di Variety, che interpretare Roman Roy in Succession accanto al patriarca di Brian Cox, Logan Roy, lo ha fatto sentire come se avesse di nuovo sette anni.

"Mi sto rendendo conto solo ora che per qualche motivo", ha detto Culkin.

“Ogni volta che devo girare con Brian, è una cosa tipo 'Papà, mi sento come se avessi sette anni.' Può essere un ragazzone spaventoso. Non per me, certo: posso avvicinarlo da adulto. Ma per qualche motivo, quando sono nel personaggio, mi sento come se avessi sette anni con lui".

Se ve la foste persa, ecco qui la nostra recensione dell'ultima stagione di Succession, che è giunta alla sua conclusione proprio con la quarta interazione. Un finale secondo noi perfetto, per diversi motivi.

Culkin ha aggiunto che filmare la tesa relazione Roman-Logan ha reso la serie più meta cinematografica, specialmente girando l'episodio 2.

“Il modo in cui il secondo episodio si conclude con l'invito di Roman, sembra che Roman andrà davvero con il papà e andrà contro i fratelli. Ma è una specie di recinto", ha detto Culkin.

“Il modo in cui l'episodio inizia, con papà che chiama Roman e dice: 'Devi licenziare Gerri', mi sembra che Roman si senta come se stesse vivendo il peggior giorno della sua vita professionale, e forse uno dei peggiori giorni della sua vita. Non ha idea di quanto andrà male".

Nel frattempo, un'altra star dello show è fiduciosa per una quinta stagione di Succession.

ll co-protagonista di Culkin, Cox, si è rivolto a Instagram per definire la serie la "più grande esperienza lavorativa di sempre" nel corso della sua carriera decennale.

"L'armonia tra la troupe e il cast è stata davvero sorprendente", ha scritto Cox. “Stava per diventare una grande serie, ma l'amore e l'impegno della troupe, del cast e degli sceneggiatori l'hanno resa memorabile. Vorrei ringraziare dal profondo del mio cuore tutti noi che abbiamo lavorato alla realizzazione e alla creazione di questo spettacolo”.

Pare quindi che Succession sia destinata a rimanere nel cuore non solo del suo pubblico che l'ha amata e seguita puntata dopo puntata, ma anche di coloro che vi hanno preso parte attiva nel realizzarla.