Succession, Kieran Culkin ricorda la sua partecipazione al SNL con il fratello Macaulay

L'attore della celebre serie HBO Succession ha presentato ieri per la prima volta il Saturday Night Live. Nel suo monologo d'apertura ha ricordato quando da piccolo aveva preso parte allo show insieme al ben più celebre fratello, Macaulay Culkin, protagonista di Mamma, ho perso l'aereo.

A fine articolo potete trovare il video integrale del monologo di Kieran Culkin, che ha iniziato parlando del suo ruolo nella pluripremiata serie HBO Succession, nella quale interpreta Roman, uno dei figli del magnate del settore dei media, Logan Roy. "(Roman) è uno dei personaggi più gentili dello show, il che lo rende comunque una delle 10 peggiori persone in televisione" ha detto Culkin del suo personaggio.

Nonostante il timore dei fan che la stagione 3 di Succession potesse essere l'ultima, HBO ha recentemente annunciato il rinnovo per una stagione 4 di Succession.

Kieran ha poi ricordato quando, ormai trent'anni fa, ha partecipato al comedy show con il più noto fratello, Macaulay Culkin, presentatore per una sera: "Avevo 9 anni e sono riuscito ad essere in ben 3 sketch". A seguire, è stata mostrata una clip di quell'apparizione.

Nel video, Macaulay viene tenuto in braccio dagli altri membri del cast del film durante la fine della puntata di SNL, mentre il fratello minore è a bordo palco, in attesa che qualcuno prenda in braccio anche lui. "Ero chiaramente geloso" ha commentato Kieran Culkin, mostrando che è successivamente riuscito a farsi prendere in braccio dall'attore Kevin Nealon.

"Ho voluto mostrarvi questa clip per due ragioni" ha spiegato l'attore. "Primo, per la speranza che qualcuno mi prenda di nuovo in braccio alla fine dello show. Secondo, perché ho aspettato trent'anni per tornare su questo palco ed annunciarvi che abbiamo un grande show in serbo per voi stasera!"