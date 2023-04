Succession, Kieran Culkin ricorda: 'Volevano farmi fare il provino per Gref'

Se Succession si è rivelata il clamoroso successo di pubblica e critica confermatosi con questa quarta stagione è stato grazie non solo a una sceneggiatura strepitosa, ma anche e soprattutto a un cast letteralmente perfetto in ogni singolo ruolo: come sarebbero andate le cose, allora, se avessimo mischiato un po' le carte?

A parlarne, mentre Peter Friedman parla delle "vittime" della 4x05 di Succession, è stato proprio uno dei diretti interessati: si tratta di Kieran Culkin, che ci ha svelato come inizialmente il ruolo previsto per lui nello show non fosse quello di Roman, bensì quello di un Greg che l'attore, però, non ha mai davvero sentito suo.

"No, volevano farmi fare il provino per Greg, ma sapevo di non essere Greg. Lessi le prime parti e sapevo già che non ero io. La cosa divertente è che lo script era di ben 10 pagine e io continuai a leggere, che è una cosa che di solito non faccio. Ma poi entra il personaggio di Roman e dice: 'Hey, hey, figli di pu**ana', e io pensai che fosse divertente e continuai a leggere" ha ricordato l'attore.

Culkin ha proseguito: "Quindi dissi: 'Non vado bene per Greg, quindi passerei, ma non voglio passare. Posso farlo per Roman?' E loro mi dissero che non stavano ancora facendo provini per Roman, ma chiesi di poterlo fare comunque. E il mio agente all'epoca era tipo sì, dai, giocatela. Quindi scelsi tre scene, le registrai e inviai tutto". Scelta azzeccata? Noi diremmo proprio di sì! Roman a parte, intanto, Sarah Snook ha parlato di un clamoroso twist in Succession 4.