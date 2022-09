Succession, quando si concluderà l'acclamata serie HBO? Parla Brian Cox

Come da pronostico, Succession ha fatto incetta di premi agli ultimi Emmy Awards 2022, trionfando anche nella categoria di miglior serie drammatica e riconfermandosi così come uno dei migliori di show degli ultimi anni. Ma quando si concluderà la serie?

Alla domanda sembra non saper rispondere neanche Brian Cox, che interpreta Logan Roy nel gioiello di HBO: “Non so [se ci sarà una quinta stagione]. A nessuno è stato rinnovato il contratto", ha rivelato l'attore al Times. "Chissà quanto durerà?"

"Non vogliamo andare avanti più del dovuto, come successo a 'Billions'", le parole di Cox. “C'è una data di scadenza. Non accadrà con il nostro spettacolo”.

“Billions”, che è stata rinnovata per una settima stagione, sarà la prima senza Damian Lewis. Per quanto riguarda Succession, la scrittrice e produttrice esecutiva Georgia Pritchett ha precedentemente rivelato al Times che al massimo lo show avrà un totale di cinque stagioni e che forse la quarta potrebbe essere l'ultima.

La stagione 4 della serie è attualmente in produzione e HBO ha da poco confermato che Alexander Skarsgård, Dagmara Domińczyk, Arian Moayed, Juliana Canfield, Annabelle Dexter-Jones, Justin Kirk, Stephen Root, Hope Davis e Cherry Jones torneranno come guest star.

E voi cosa ne pensate? Quante altre stagioni ci saranno dello show? In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con la nostra recensione di Succession 3.