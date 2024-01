Succession da record ai Golden Globe: raggiunge Mad Men e X-Files per numero di vittorie!

Succession è entrata ufficialmente nell'albo d'oro della serie più celebrate e premiate di sempre. La storia della famiglia Roy, fatta di intrighi di potere e legami familiari, è riuscita a battere con la sua ultima stagione un nuovo impensabile record, eguagliando altri suoi illustri predecessori.

Dopo che Kieran Culkin ha ironizzato con Pedro Pascal dopo la sua vittoria del Golden Globe, non si è potuto fare altro che celebrare la grandezza e l'importanza di una serie che, in quattro stagioni, è diventata epocale. Non solo per scrittura, messa in scena ed intenzioni, Succession è riuscita nell'impresa quasi impossibile di riuscire a rendere iconico un racconto in un'epoca in cui la sovraproduzione dei prodotti audiovisivi porta tante realtà a cadere nel dimenticatoio.

Dopo aver vinto per ben 3 anni il premio come miglior serie drammatica ai Golden Globe, la serie ha raggiunto un record che fino ad ora era stato raggiunto solo da Mad Men e X-Files, due prodotti che nel corso di moltissime stagioni erano riuscite a conquistare questo numero di statuette. In sole 4 stagioni, Succession è riuscita ad eguagliare un primato che sembrava impossibile raggiungere o, quanto meno, avvicinare anche minimamente. Insomma, un riconoscimento che conferma quanto Succession meriti di entrare negli annali della televisione.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo l'ultima stagione della serie, vi consigliamo la nostra recensione di Succession 4. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!