Succession: nuovo record di share per la serie HBO

La creatura di Jesse Armstrong, giunta alla sua quarta interazione su schermo, è uno degli spettacoli più seguiti sull'emittente HBO e questo l'ha portata nel tempo a condensare un gran numero di spettatori; tuttavia Succession non finisce di stupire.

Mentre sappiamo già che Succession terminerà con la quarta stagione, sembra infatti che lo show con la messa in onda del nuovo episodio abbia aumentato il suo share del 33% rispetto al suo solito standard, già alto di per sé.

L'apertura della scorsa domenica pare infatti aver attirato sul piccolo schermo ben 2,3 milioni di spettatori, segnando a conti fatti un nuovo record per la serie.

Le valutazioni totali di domenica sera sono aumentate del 62% rispetto alla premiere della scorsa edizione dello show (che aveva registrato 1,4 milioni di spettatori) e del 33% rispetto al finale precedente (1,7 milioni), che rappresentava il record ad ora superato.

A ciò si aggiunge che i lettori di TVline hanno dato all'episodio un voto medio di A-.

Il traguardo raggiunto dalla serie lo si nota ancora di più se si mette a confronto con le premiere di altri show: ad esempio riesce a superare del 51% quella della seconda stagione di The White Lotus, a cui seguono House of the Dragon e The Last of Us.

Non resta che da chiedersi se la stagione sancirà un ennesimo rilancio della serie; nell'attesa, potete dare un'occhiata alla recensione della terza stagione di Succession.