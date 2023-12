Succession, nuovo record: mai così tante nomination ai Golden Globes per una serie TV!

Succession è al primo posto nella Top 10 del New York Times, ma altrettanto sbalorditive sono le nomination: dopo le 17 candidature ai Primetime Awards, lo show ideato da Jesse Armstrong ne ha ricevute 9 al Golden Globe, stabilendo un record per i programmi televisivi.

In particolare, ricordiamo la nomination come miglior serie drammatica, attore e attrice nella stessa categoria (Brian Cox, Kieran Culkin, Jeremy Strong, Sarah Snook), attore e attrice non protagonista (Matthew Macfadyen, Alan Ruck, Alexander Skarsgaard, J. Smith-Cameron). Tra gli altri show in lizza, invece, rfigurano The Last of Us, The Crown, The Bear e Only Murders in the Building, a cui se ne aggiungono svariati altri.

Eppure, Succession ha già avuto moltissime occasioni per riscuotere prestigiosi riconoscimenti: basti pensare al British Academy Television Awards come miglior programma internazionale, o al Premio Emmy come miglior sceneggiatura per una serie drammatica a Jesse Armstrong (in particolare, ci riferiamo a Nessuno si perde mai, ossia il decimo episodio della prima stagione).

La storia è incentrata sulla famiglia Roy, proprietaria di uno dei più grandi conglomerati di media e intrattenimento. Il primo episodio ha debuttato in Italia il 30 ottobre 2018, mentre l'ultimo il 5 giugno 2023. Nonostante un successo simile, però, il regista Brian Cox si è pentito di un aspetto ben preciso. "Ho perso il mio anonimato" ha dichiarato, "e per me è importantissimo. Non ho mai vissuto un'esperienza del genere. Sì, il successo nel lavoro è il desiderio di tutti, ne sono consapevole, ma una volta ottenuto ti costringe ad affrontarne le conseguenze".

