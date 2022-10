Succession: le riprese della quarta stagione si spostano in Norvegia

L'annuncio da parte di HBO dell' avvio delle riprese di Succession 4 è arrivato già da qualche mese ed ora, con i nuovi episodi che diventano sempre più concreti, le riprese e l'intera produzione si sono spostate in Nord Europa.

Con una terza stagione conclusasi con l'acquisizione della Waystar Royco da parte del magnate della tecnologia Lukas Matsson (interpretato da Alexander Skarsgård), la quarta stagione di Succession seguirà le avventure della famiglia Roy e della sua azienda fino in Norvegia.

A fornire qualche dettaglio in più sul perché di questo spostamento è stato il produttore della serie Scott Ferguson, che durante una 'chiacchierata' con Variety, ha rivelato ciò che lui ed il suo team hanno in mente per questa produzione oltreoceano.

Sulla decisione di girare in Norvegia il produttore ha dichiarato: "La Norvegia è uno splendido scenario naturale. Ci è sembrato subito un luogo perfetto per una riunione di famiglia nella serie. Abbiamo studiato diversi Paesi, ma ci siamo resi conto che la Norvegia ha un paesaggio eccezionale, come nessun altro posto al mondo", aggiungendo circa il personaggio di Skarsgård: "La scorsa stagione abbiamo avuto un nuovo importante personaggio e una nuova storyline. Eravamo davvero entusiasti quando Alexander è salito a bordo, è un attore meraviglioso".

La quarta stagione di Succession è attualmente in produzione, mentre la messa in onda è prevista non prima del 2023. Tuttavia, se vi mancano i Roy, potete sempre guardare in streaming le prime 3 stagioni su HBO Max, che entro la fine del prossimo anno concluderà la sua fusione con Discovery Plus!