Succession, Sarah Snook ha annunciato la nascita del suo primo figlio

Il finale di serie di Succession è andato in onda domenica scorsa e solamente poche ore fa una delle sue protagoniste, l'interprete di Shiv, Sarah Snook, ha annunciato attraverso un post su Instagram di aver dato alla luce il suo primo figlio. La sua gravidanza, evidente sul set, era diventata oggetto della narrazione anche del suo personaggio.

Il figlio è nato dal matrimonio dell'attrice con Dave Lawson. La Snook aveva inizialmente confermato la sua gravidanza alla première della quarta stagione di Succession.

"È difficile esprimere ciò che questo show ha significato per me", ha spiegato Snook. "I posti in cui sono potuta andare, l'immenso talento con i quali ho potuto lavorare... mi spezza il cuore che sia tutto finito. Ma il mio cuore doveva essere così pieno di tutti i ricordi, i bei momenti, le sfide e i trionfi, per essere in grado di spezzarsi del tutto... quindi questo mi rende grata. Aver avuto la fortuna di partecipare a questa folle avventura di uno show sarà un punto culminante della mia carriera, che senza dubbio sarà difficile da superare. Sono molto, molto orgogliosa e commossa dal duro lavoro di tutti, stagione dopo stagione: abbiamo tutti fissato il livello massimo per gli altri, poi lo abbiamo superato, in ogni settore".

Snook ha proseguito: "Le amicizie, i copioni, le location, le battute, le mattine presto, i cambiamenti dell'ultimo minuto, tutti gli alti e i bassi: Mi mancherà tutto questo. Le persone di questo show sono un gruppo di incredibile talento e sono orgogliosa di aver lavorato al loro fianco, ma sono le persone quelle che mi mancheranno di più. Ho appena visto l'ultimo episodio dell'ultima stagione di qualcosa che ha cambiato la mia vita. E ora la mia vita è cambiata di nuovo. Grazie per tutto l'amore e il sostegno".

Nelle ultime ore è arrivato anche il messaggio di Brian Cox, tra i volti indimenticabili di questo show.

Nelle prossime settimane, il finale di Succession sarà disponibile anche in Italia in esclusiva su Sky e in streaming su Now.