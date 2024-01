Succession, secondo Kieran Culkin uno spin-off su Roman sarebbe una pessima idea

La vittoria ai Golden Globe di Succession e soprattutto della sua star Kieran Culkin ha spinto quest'ultimo a commentare alcune indiscrezioni, come quella di un eventuale spin-off dello show della HBO sul personaggio da lui interpretato, Roman Roy. Secondo l'attore continuare in questa direzione sarebbe una pessima idea per l'essenza dello show.

Dopo aver rinfacciato a Pedro Pascal la sua vittoria come miglior attore protagonista in una serie drammatica, infatti, Culkin ha detto la sua sulla possibilità di continuare la storia del suo personaggio in un eventuale spin-off, spegnendo subito l'entusiasmo dei fan per questa idea.

"Sento come se dovessi scherzare o fare una battuta su questa cosa", ha detto Kieran. "Ma sento solo che uno spin-off sarebbe un'idea orribile".

Culkin ha aggiunto anche che l'idea di uno spin-off non gli piace. Sebbene sia d'accordo sul fatto che Frasier abbia fatto un buon lavoro con il suo recente spin-off, non è interessato a farne uno su Roman. Ma per un'eventuale continuazione avrebbe in mente un altro membro del cast: "Quello sul cugino Greg sarebbe un ottimo spin-off, devo essere sincero. Sarebbe divertente".

L'attore prenderebbe persino in considerazione l'idea di fare un'apparizione nello show, se mai si realizzasse... solo per gli "applausi" del pubblico che riceverebbe al momento della sua comparsa in scena, ovviamente.

Anche se Kieran si è detto pronto a lasciare Roman per sempre, ha comunque trovato un modo unico per rimanere legato al personaggio. "Ufficialmente niente", ha risposto Kieran quando gli è stato chiesto se avesse portato con sé qualcosa dal set. "Ma molto del mio guardaroba l'ho ritrovato. È rimasto in un mucchio nel mio armadio".

