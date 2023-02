Succession, la Stagione 4 sarà anche l'ultima: HBO chiude la serie con Brian Cox

Come confermato dall'Hollywood Reporter, Succession terminerà con la Stagione 4, in arrivo su HBO il prossimo marzo. Il creatore dello show Jesse Armstrong aveva già anticipato l'intenzione di chiudere lo show e di non tirarla troppo per le lunghe con la storia, ma la decisone pare sia arrivata dopo una riunione con gli sceneggiatori a fine 2021.

All'inizio di questa settimana, uno dei protagonisti della serie, Jeremy Strong, aveva dichiarato durante un'intervista che lasciare il ruolo di Kendall Roy sarebbe stato "come morire, in un certo senso", quando gli è stato chiesto della possibilità che Succession si concludesse a breve.

Adesso però è arrivata l'ufficialità della fine dello show, con Strong che riprenderà quindi il ruolo per l'ultima volta negli episodi che inizieranno a essere trasmessi settimanalmente su HBO e HBO Max a partire dal 26 marzo. L'attore sarà affiancato dai suoi co-protagonisti delle stagioni precedenti, tra cui Kieran Culkin che interpreta il ruolo di Roman Roy, Sarah Snook che riprende il ruolo di Siobhan Roy e Brian Cox che torna a interpretare il padre, Logan Roy.

La quarta stagione di Succession affronterà i problemi relativi alla vendita del conglomerato mediatico Waystar Royco al visionario tecnologico Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) e le conseguenze sulla famiglia Roy e sui loro conflitti personali. Ci sono molte questioni da risolvere lasciate in sospeso negli episodi precedenti, come la decisione di Tom (Matthew Macfadyen) di schierarsi con il suocero Logan invece che con la moglie Shiv.

La lotta per il potere tra i fratelli Roy e il loro padre ha plasmato la loro industria fin dalla prima stagione di Succession, rendendo i fan molto entusiasti di conoscere finalmente il destino di uno dei più grandi conglomerati mediatici del mondo.

Nel corso della sua storia, Succession ha ottenuto 48 nomination agli Emmy in tre stagioni. Ha vinto l'Emmy come Miglior serie drammatica per due anni di fila, mentre la stagione di debutto era stata nominata per il premio anche nel 2019. Anche Matthew Macfadyen ha vinto un Emmy per la sua interpretazione di Tom Wambsgans nell'episodio della terza stagione intitolato "All the Bells Say". Non si può negare l'impatto che Succession ha avuto negli ultimi due anni sull'industria televisiva, diventando la serie di punta della HBO dopo la conclusione di Game of Thrones. Il tempo ci dirà se i prossimi episodi riceveranno la stessa accoglienza entusiastica dei loro predecessori.

La Stagione 4 di Succession arriverà in Italia su Sky e in streaming su Now a partire dal 3 aprile 2023. Recentemente, Brian Cox ha consigliato a Jeremy Strong di fumare più erba, a causa del suo "fastidioso" metodo di recitazione.