Succession, la stagione finale stava per essere molto più lunga

La Stagione 4 di Succession è stata un capolavoro, ma pare che - nonostante tutto quello che ci ha riservato, dalle morti a sorpresa ai litigi famigliari tra i protagonisti - nei piani iniziali della produzione sarebbe dovuta essere composta da più episodi e quindi avere una durata maggiore rispetto a quanto poi gli spettatori hanno potuto vedere.

Jesse Armstrong, creatore della serie, ha rivelato che la stagione finale di Succession avrebbe potuto essere composta da 12-16 episodi, quindi ben già lunga dei 10 episodi definitivi mandati in onda. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Succession 4.

"La mia sensazione era che avremmo dovuto fare un'ultima stagione completa piuttosto che allungarla", ha rivelato Armstrong a Vulture. "Ma temevo di dire addio troppo in fretta a tutte le relazioni e le opportunità, di lasciare sul tavolo troppi soldi, di rimpiangere tutte le sottotrame che sarebbero rimaste non scritte, le battute non recitate".

Sempre Armstrong aveva precedentemente commentato la decisione di porre fine a Succession con la Stagione 4.

"Avremmo potuto dirlo appena l'ho deciso, quasi mentre lo stavamo scrivendo, il che sarebbe stato strano e perverso. Avremmo potuto dirlo alla fine della stagione. Mi piaceva molto quest'idea, dal punto di vista creativo, perché così il pubblico può godersi tutto come viene, senza cercare di capire le cose o di percepirle in un certo modo una volta che sa che si tratta della stagione finale. Ma anche il pensiero opposto è che nello show non nascondiamo nulla. Sento una responsabilità nei confronti degli spettatori, e personalmente non mi piacerebbe provare la sensazione di 'Oh, è tutto. ragazzi. Questa era la fine'. Non mi piacerebbe in uno show".

L'autore ha concluso: "Credo che mi piacerebbe sapere che sta per finire. Inoltre, ci sono un sacco di cose prosaiche, come potrebbe essere strano per me e per il cast quando facciamo le interviste. La fine è definitiva, quindi potrebbe essere scomodo dover dissimulare come un politico per anni".