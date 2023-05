Succession, una star della serie TV è fiduciosa per quinta stagione

La famiglia Roy è pronta a salutare il piccolo schermo dopo quattro stagioni: la serie TV Succession si avvia verso il finale ma non tutti i membri del cast ne sono convinti.

Il trailer dell'episodio finale di Succession ha scatenato emozioni contrastanti, sebbene per Kieran Culkin, la star che presta il volto a Roman Roy, gli eventi delle ultime puntate di Succession potrebbero aprire le strade a nuovi sviluppi per un'ipotetica quinta stagione: "Sapevo che questo non era il tipo di show che poteva andare avanti per sempre, ho sempre pensato a cinque stagioni - ha detto Culkin nel corso di un'intervista con Taika Waititi per Interview Magazine - era solo un numero che avevo in mente".

L'attore, inoltre, ricorda di aver avuto non pochi timori proprio verso la fine della terza stagione, avvicinandosi sempre di più al capitolo finale. L'episodio di svolta della quarta stagione per Kieran Culkin è stato quello della sconvolgente morte di Logan Roy: "Da quel momento in poi questa stagione è stata molto, molto diversa, il che è eccitante, ma mi fa pensare, 'Non potrebbe esserci una quinta stagione ora che lo spettacolo prende una piega diversa?' Voglio vedere cos'altro potrebbe succedere".

Che la curiosità della star di Succession sia da preludio a qualcos'altro?Il decimo e ultimo episodio della serie TV sulle lotte di potere della famiglia Roy debutterà il 28 maggio su HBO: il gran finale di Succession avrà la durata di un film, ma i fan sarebbero ben felici di intraprendere nuove strade insieme ai personaggi del premiatissimo show.