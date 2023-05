Succession, Stephen King boccia la serie del momento: 'Finita? A tanti non importa'

L'aria che si è respirata nell'attesa del finale di Succession è stata quella delle grandi occasioni, dalle parti delle Game of Thrones e delle Breaking Bad: la serie con Jeremy Strong ha appassionato milioni di spettatori nel corso delle sue quattro stagioni, ma qualcuno sembra non aver subito l'effetto di questo fascino.

Stiamo parlando, ovviamente, non di un qualcuno qualunque, ma di un qualcuno la cui opinione interessa sicuramente a molti, aka Stephen King: mentre Jeremy Strong ci svela il finale alternativo per Kendall Roy, infatti, lo scrittore di Shining e Il Miglio Verde stronca lo show del momento con una battutina che il sarcasmo non cerca neanche di nasconderlo.

"Prima pagina del New York Times: 'Succession è finita. Perché ci interessa?'. Ecco una news per voi: a un sacco di noi non importa" si legge sul profilo Twitter di King, che come ormai saprete non perde mai l'occasione per commentare film e serie TV di suo gradimento e non, consigliandoci i suoi prodotti preferiti e criticando piuttosto apertamente quelli che non l'hanno colpito.

Inevitabili le risposte piccate dei fan della serie, tra chi chiede a Stephen King i motivi di tanto odio e chi lo attacca sulla qualità dei suoi ultimi scritti. E voi, da che parte state? Fatecelo sapere nei commenti! Brian Cox, intanto, ha definito il finale di Succession la miglior esperienza della sua carriera.