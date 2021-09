Succession, svelata la data di uscita della stagione 3: sarà 'una guerra civile familiare'

Dopo la pubblicazione del trailer di Succession 3, si aspettava solo l'annuncio della data di uscita della nuova stagione della serie HBO Original, la cui produzione ha subito, come molte altre, forti ritardi a causa della pandemia. Grazie a un nuovo poster, adesso sappiamo quanto dovremo aspettare per la premiere.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, la terza stagione di Succession debutterà il prossimo 17 ottobre. Saranno passati così due anni dal finale della stagione 2, andato in onda il 13 ottobre 2019.

HBO ha pubblicato anche una sinossi ufficiale: "Dopo l'imboscata tesa dal figlio ribelle Kendall alla fine della seconda stagione, Logan Roy inizia la terza stagione di Succession in una posizione pericolosa, cercando di assicurarsi alleanze familiari, politiche e finanziarie. Le tensioni aumentano mentre un'aspra battaglia aziendale minaccia di trasformarsi in una guerra civile familiare."

Dopo la fine di Game of Thrones, Succession è diventata una delle serie di punta per HBO. Agli Emmy dello scorso anno, lo show si è aggiudicato ben sette premi per la seconda stagione, tra cui quello per la miglior serie drammatica.

Nel cast della terza stagione ci sarà anche Adrien Brody, che si unisce così a Jeremy Strong, Brian Cox e Sarah Snook. Le altre new entry della terza stagione di Succession sono Hope Davis, Dasha Nekrasova, Alexander Skarsgård, Jihae, Sanaa Lathan e Linda Emond.