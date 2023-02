Succession terminerà con la quarta stagione, Jeremy Strong: 'Sarà come morire'

Succession terminerà con la sua quarta stagione. L'ufficialità, arrivata sole poche ore fa, ha confermato le precedenti intenzioni del creatore dello show Jesse Armstrong, che nei mesi scorsi aveva fatto capire di non voler più portare avanti la storia della serie HBO ancora per molto.

Chissà come avrà reagito alla notizia Jeremy Strong, interprete di Kendall Roy, che proprio parlando della possibilità che la serie si concludesse a breve nei giorni scorsi aveva dichiarato: "In un certo senso, sarà come morire". In merito ai suoi colleghi, nelle stessa intervista a QG l'attore aveva tuttavia rivelato di invidiare "quella libertà di poter sparar fuori se stessi da cannoni differenti. A volte Kendall continua a sentirsi sempre lo stesso ancora e ancora".

La star di “Armageddon Time” ha aggiunto: “Quando ero più giovane, vedevo il futuro nel mirino. Ma ora non lo vedo più. Ho quella sensazione di 'E adesso?' a cui non ho la risposta".

La quarta stagione di Succession affronterà i problemi relativi alla vendita del conglomerato mediatico Waystar Royco al visionario tecnologico Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) e le conseguenze sulla famiglia Roy e sui loro conflitti personali. Ci sono molte questioni da risolvere lasciate in sospeso negli episodi precedenti, come la decisione di Tom (Matthew Macfadyen) di schierarsi con il suocero Logan invece che con la moglie Shiv.

Succession 4 verrà trasmessa settimanalmente negli Stati Uniti a partire dal prossimo 26 marzo. In Italia invece la serie arriverà su Sky e in streaming su Now a partire dal 3 aprile 2023.