Succession tornerà con una serie spin-off? La parola a HBO

Dopo il trionfo di Succession agli Emmy e quello precedente ai Golden Globe di quest'anno, il pubblico di tutto il mondo sta riscoprendo nuovamente l'euforia della serie, compresa la tristezza di sapere che non tornerà con un'altra stagione. Tuttavia, il boss della HBO ha parlato del futuro del franchise e della possibilità di realizzare spin-off.

Dopo quattro stagioni di successo, Succession si è conclusa nel maggio 2023 con un finale che ha riscosso un ampio consenso. Questo ha visto il completamento della vendita della GoJo a Lukas Matsson (Alexander Skarsgård), con Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen) diventato amministratore delegato della Waystar, mentre i fratelli Roy - Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin) e Shiv (Sarah Snook) - si sono ritrovati esclusi.

Ora, a soli sei mesi dal finale della serie, Casey Bloys ha parlato delle possibilità di un revival di Succession. Parlando con Variety dopo la 75esima edizione degli Emmy, dove la serie ha vinto ben sei premi, il capo della HBO ha dichiarato che "le possibilità sono piuttosto improbabili", a meno che il creatore Jesse Armstrong non abbia "un'idea grandiosa". Bloys ha poi parlato di ciò che Armstrong, che ha un contratto con la HBO, farà in seguito.

"Le probabilità che ciò accada sono piuttosto improbabili. A meno che Jesse non dica improvvisamente: 'Oh mio Dio, ho un'idea fantastica. Questo è ciò che voglio fare'. Lo prenderei molto sul serio. Ma credo che abbia raccontato la storia che voleva raccontare. Non mi sembra che voglia tornare a rivisitarla, e lo capisco perfettamente. Sono entusiasta di scoprire ciò che farà in seguito".

Bloys ha proseguito: "Non ha ancora un'idea. Penso che ci vorrà del tempo. Un po' di tempo libero, forse, per fare una pausa, leggere. Non pensare alla TV per un po', il che mi va benissimo. Dopo aver fatto questo show per quattro stagioni e dopo aver raggiunto tali livelli, lo incoraggerei a prendersi una piccola pausa e a riflettere. Non credo sia una buona idea buttarsi a capofitto in qualcos'altro immediatamente. Voglio realizzare con lui qualcosa che senta veramente".

Succession è una delle rare serie che si è conclusa al suo apice e che ha lasciato il pubblico con la voglia di saperne di più. A sua volta, il suo finale è stato elogiato come uno dei più grandi della storia della televisione. Riportare in onda la serie rischierebbe di vanificare la sua impeccabile conclusione o, peggio ancora, di entrare a far parte della lunga e deplorevole lista di serie che si sono trascinate stancamente oltre il loro momento migliore.