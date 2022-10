Succession: il primo trailer della serie HBO conferma la data d'uscita della Stagione 4!

HBO ha diffuso in streaming un primissimo teaser trailer della quarta stagione di Succession, premiata serie con protagonista Brian Cox che debutterà prossimamente sulla rete via cavo americana. Il filmato, oltre a varie sequenze inedite della prossima stagione, svela la finestra di debutto ufficiale della serie nel 2023. Ecco quando arriverà.

Dopo un monologo del Logan Roy di Brian Cox, che chiarisce che non andrà da nessuna parte, vediamo gli altri membri dei Roy, Shiv (Sarah Snook), Kendall (Jeremy Strong) e Roman (Kieran Culkin) più forti che mai nel loro intento di fermare la vendita della Waystar al visionario tecnologico Lukas Matsson. Il teaser conferma che Succession 4 arriverà nella primavera 2023.

Nella quarta stagione, la vendita del conglomerato mediatico Waystar Royco al visionario tecnologico Lukas Matsson si avvicina sempre di più. La prospettiva di questa vendita colossale provoca angoscia esistenziale e divisione familiare tra i Roy, che prevedono come saranno le loro vite una volta completato l'affare. Ne consegue una lotta per il potere, mentre la famiglia valuta un futuro in cui il proprio peso culturale e politico è fortemente ridotto.

Oltre agli interpreti principali, ilcast della quarta stagione comprende anche Matthew Macfadyen, Nicholas Braun, J. Smith-Cameron, Peter Friedman, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Justine Lupe, Scott Nicholson, Zoë Winters e Jeannie Berlin.

Recentemente, Brian Cox ha definito Logan Roy come brutale: "Non è affatto un uomo orribile. È un uomo molto frainteso. Quello che amo di Logan è che ha un senso dell'umorismo malvagio. Sa come smuovere le persone e le scuote deliberatamente. Fa costantemente svegliare le persone, anche se in un certo senso è brutale. Ho molto rispetto per lui".

Cox ha anche sottolineato, però, la tragicità del personaggio dietro a questa apparenza di umorismo nero e impenetrabile: "In fondo è stato tradito a turno da tutti i suoi figli. È per questo che si tratta di una serie drammatica e non di uno show satirico. È una vera tragedia invece".

Se siete fra i fan della serie che ha fatto incetta di Premi Emmy, vi interesserà scoprire che le riprese di Succession 4 si sono spostate in Norvegia.