Succession: un video supercut mette insieme tutte le volte che Brian Cox dice: 'F--k Off'

Il personaggio di Brian Cox in Succession, Logan Roy, dice spesso "f--k off", così un fan ha deciso di assemblare un video supercut, poi pubblicato sui social media, che ha raccolto insieme tutte le volte che il personaggio ha imprecato sullo schermo. Cox interpreta Logan Roy, lo sfacciato leader miliardario e fondatore della Waystar RoyCo.

Succession, creata da Jesse Armstrong, è incentrata sulla famiglia Roy e sulla Waystar Royco, un conglomerato globale di media e intrattenimento. I quattro figli dei Roy, che hanno diversi gradi di legame con l'azienda, iniziano a contendersi la società dopo aver appreso dell'incertezza della salute del padre. Mentre si preparano a un futuro senza il padre, ognuno di loro si posiziona per essere il prescelto e guadagnare importanza all'interno dell'azienda. Oltre a Cox, la serie è interpretata da Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Matthew MacFayden, Nicholas Braun, Alan Ruck, Hiam Abbass, Peter Friedman, Natalie Gold e Rob Yang.

Nel corso della terza stagione di Succession, Kendall (Strong) tenta di avviare una campagna pubblica contro la guida dell'azienda da parte del padre, mantenendo al contempo la partecipazione della sua famiglia nell'impresa. La campagna alla fine perde slancio e la stagione si conclude con la vendita dell'azienda da parte di Logan, che costringe i suoi figli a unirsi per la prima volta contro di lui per fermare la vendita.

Pochi giorni fa è stato diffuso il trailer della Stagione 4 di Succession che arriverà su HBO Max la prossima primavera.

La HBO ha ottenuto un grande successo di critica con Succession nel corso della sua durata. La serie ha vinto il Golden Globe per la miglior serie televisiva drammatica e il Premio Emmy per la migliore serie drammatica nel 2020 e nel 2022. Oltre a questi riconoscimenti, anche gli attori hanno ricevuto premi per le loro interpretazioni. Sia Cox che Strong hanno vinto il Golden Globe per il miglior attore - serie televisiva drammatica, mentre Snook si è aggiudicata il premio per la miglior attrice non protagonista - serie, miniserie o film televisivo. Agli Emmy Awards, Strong e MacFayden hanno vinto entrambi per le loro interpretazioni. Pur non avendo mai vinto, anche Kieran Culkin ha ricevuto nomination ai Golden Globe e agli Emmy per la sua interpretazione, mentre il creatore Jesse Armstrong ha vinto tre volte l'Emmy per la scrittura di una serie drammatica.

Nell'attesa, scopriamo anche quando uscirà Succession 4 in Italia.