La Top 20 delle serie più cliccate incorona The Mandalorian come la più vista

Le vacanze di Natale si avvicinano e non sapete cosa guardare durante i freddi pomeriggi? Perfetto! Di seguito potrete trovare una fantastica classifica delle serie più viste nell'ultima settimana ed è da urlo... Nel senso che questa sarà la vostra reazione quando realizzerete di non avere abbastanza tempo.

Proprio in questi giorni, il motore di ricerca streaming Relgood ha diffuso l'elenco delle Top 20 serie più cercate dal debutto della piattaforma, di seguito riportata.



Al primo posto, come molti sospettavano, c'è l'attesissimo The Mandalorian, appena giunto al suo quarto episodio, immediatamente seguito da Rick e Morty ed Evil,

Si assestano dalla posizione n.4 alla n.10 His Dark Materials (che ha recentemente svelato un crossover con Harry Potter), Godfather of Harlem, Watchmen (che ha lasciato tutti di stucco con le vicende del sesto episodio) The Good Place, The Family Man, Tom Clancy’s Jack Ryan e The End of the F****ing World.



Seguono nelle ultime dieci posizioni Silicon Valley, See, The Walking Dead, The Crown, The Morning Show (con Jennifer Aniston e Steve Carell), Game of Thrones, Mr. Robot, Stranger Things, The Man in the High Castle (qui la nostra recensione della quarta stagione) e Mrs. Fletcher.



A vincere sarebbe dunque uno dei principali prodotti della neonata Disney+, che vanta un enorme catalogo in costante ampliamento, mentre a lasciarci sorpresi è la posizione, relativamente bassa, di Watchmen che sta riscuotendo un enorme successo tra i fan di Alan Moore e non solo.



Siete d'accordo con la classifica? Quale tra queste serie non potrete fare a meno di vedere?