Quanto successo ha avuto Fallout su Prime Video? I numeri ufficiali dallo streaming

Quanto successo ha avuto Fallout su Prime Video? La serie tv di Fallout si è guadagnata il rinnovo per la stagione 2 in una sola settimana di programmazione, facendo registrare ottimi numeri sulla piattaforma.

In base ai numeri ufficiali della classifica fornita dall'azienda di monitoraggio Luminate, Fallout è stato il titolo più visto in assoluto in streaming nella settimana che va dal 12 al 18 aprile, con oltre 5 milioni di visualizzazioni e un totale di 2,5 miliardi di minuti di riproduzione. Nello stesso periodo, per un paragone, Netflix ha lanciato quattro nuovi titoli nella top10 fornita da Luminate, ma nessuno di questi si è avvicinato ai numeri di Fallout. Ce lo aspettavamo, dato che Prime Video ha rivelato che la serie tv tratta dal videogame Bethesda è stata la più vista di sempre sulla piattaforma dai tempi del debutto de Il signore degli anelli: Gli anelli del potere.

Tra gli altri titoli presenti nella classica segnaliamo Woody Woodpecker Goes to College e il dramma svedese Stolen, ma anche il dramma sul vero crimine Baby Reindeer e la serie di documentari Unlocked: A Jail Experiment, tutti piazzati nella top10 da Netflix. Inoltre, il film documentario What Jennifer Did ha registrato un rimbalzo settimanale del 696% nella sua prima settimana intera di uscita raggiungendo 674,2 milioni di minuti guardati. Infine, Road House di Prime Video ha resistito saldamente nella sua quarta settimana con 171,2 milioni di minuti guardati, o 1,4 milioni di visualizzazioni.

Per altri contenuti scoprite quando inizieranno i lavori di Fallout 2.

