Successo inarrestabile per i Maneskin: la band ospite di The Voice USA

Il successo dei Maneskin sembra davvero inarrestabile. Ed a certificarlo è anche lo status che la band romana ha guadagnato negli Stati Uniti, dove publico e VIP sono letteralmente pazzi di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas. I quattro, infatti, sono stati ospiti di The Voice USA insieme ad Ariana Grande e John Legend.

Insomma, coloro che si aspettavano un successo provvisorio e che avevano bollato i Maneskin come una meteora, sembrano essere stati definitivamente smentiti. Il 2021 dei quattro italiani è infatti stato indimenticabile: proprio di recente i Maneskin hanno aperto il concerto dei Rolling Stones ed in estate affiancheranno alcune delle band più importanti del mondo (tra cui figurano i Pearl Jam) sui palchi di mezzo mondo nei vari festival.

La scorsa notte, intanto, hanno conquistato la NBC durante la puntata di The Voice USA, il format che va in onda anche nel nostro paese ed in cui hanno eseguito due brani: Beggin, che è finita ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo, e l'ultimo singolo Mammamia.

Proprio Mammamia è stata eseguita anche durante gli MTV EMA 2021 dove i Maneskin hanno trionfato e dove hanno ottenuto il premio "Best Rock", diventando la prima band italiana a farlo. Dopo l'Eurovision e Sanremo, c'è l'incoronazione negli USA.