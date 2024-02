Quanto successo ha avuto Percy Jackson? I numeri ufficiali tra streaming e social

Quanto successo ha avuto Percy Jackson? Dopo aver visto quale libro adatterà la seconda stagione di Percy Jackson, facciamo un passo indietro per analizzare i numeri ufficiali fatti registrare dal primo arco narrativo della nuova serie tv Disney+.

Con oltre 110 milioni di ore trasmesse in streaming, la serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione: la piattaforma non ha dovuto pensarci molto, dato chePercy Jackson e gli dei dell’Olimpo è entrata nella top 5 delle migliori nuove serie che hanno debuttato nel 2023, nonostante sia uscita verso la fine dell'anno, con il primo episodio che ha ottenuto 26,2 milioni di visualizzazioni nelle prime tre settimane su Disney+ e Hulu. Sui social, poi, l'hashtag #percyjackson ha ottenuto oltre 1 miliardo di visualizzazioni su TikTok solo negli Stati Uniti e solo negli ultimi 30 giorni, mentre gli account social di proprietà della serie hanno accumulato un totale di 4,6 milioni di follower.

Creata da Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, la serie tornerà con una nuova stagione e vedrà il ritorno di Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri nei panni dei protagonisti principali, per una storia che sarà basata su “Il mare dei mostri”, il secondo capitolo della serie di libri best-seller.

La prima stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è ora disponibile su Disney+.