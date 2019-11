Grande successo per VivaRaiPlay!, il varietà di Fiorello in onda su Rai 1

Rosario Fiorello fa registrare il boom d'ascolti con il suo ritorno in tv: il varietà VivaRaiPlay! guadagna il 25% di share e regala la prima serata alla Rai.

Non potrebbe essere più felice Mamma Rai, la rete ammiraglia della televisione italiana.

Perchè? Perchè Fiorello le ha di nuovo fatto un bel regalo.

VivaRaiPlay!, il nuovo e innovativo varietà condotto da Rosario Fiorello ha totalizzato, nella serata di ieri 4 novembre, il 25,1% di ascolti, con più di 6 milioni e mezzo di spettatori davanti allo schermo.

Musica, satira, e tanti ospiti, da Raffaella Carrà ad Achille Lauro, da Pippo Baudo a Calcutta, sono stati il mix vincente per conquistare il pubblico italiano.

In onda su Rai uno, ma pensato principalmente per la piattaforma online della Rai, RaiPlay, lo show girato a Via Asiago 10 (storica sede di Rai Radio) verrà dunque trasmesso in due formati: fino all'8 novembre, vi sarà una striscia quotidiana in versione breve (15 minuti) che seguirà il TG 1, alle 20.30, sia sul canale tv che su RaiPlay; dal 13 novembre verrà invece trasmesso in versione allungata (50 minuti) solo su RaiPlay, sempre alle 20.30, tutti i mercoledì, i giovedì e i venerdì, in linea con l'operazione di rinnovamento di RaiPlay.

E voi lo avete visto VivaRaiPlay!? Vi è piaciuto? Fateci sapere nei commenti.