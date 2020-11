Sucide Squad: la Ayer Cut non arriverà su HBO Max, il regista smentisce

Sebbene David Ayer continui a spingere la sua Ayer Cut di Suicide Squad definendola meravigliosa, i produttori di HBO Max non sembrano volergli dare ascolto, al contrario di quanto successo con Zack Snyder.

Il regista del film con Jared Leto, Will Smith e Margot Robbie ha infatti definitivamente stroncato un rumor nato nell'ultima settimana e diffusosi sul web in tempo record, definendo la notizia del presunto interesse di HBO come "Non vera". Del resto, HBO ha deciso di prendere in considerazione la proposta di Snyder solo dopo anni di continue richieste da parte del pubblico, trasformatosi in un vero e proprio esercito riunitosi sotto la bandiera dell'hashtag #SnyderCut.

Anche la Ayer Cut ha incominciato ad avere i suoi sostenitori, soprattutto grazie alle foto inedite di Suicide Squad e ad interessanti rivelazioni che hanno fatto crescere l'hype. Per di più, se l'edizione di Snyder costerà più o meno 30 milioni all'azienda, Ayer ha affermato che il suo restyling richiederebbe un impegno molto minore. Se l'affetto dei fan dovesse mantenersi costante, non è detto che il progetto non possa andare in porto prima o poi, ma al momento l'interesse di HBO sembra essere indirizzato altrove ed è probabile che aspetti di vedere l'esito del progetto Snyder prima di lanciarsi in nuove operazioni del genere.

Cosa ne pensate? Vorreste una versione diversa di Suicide Squad? Anche James Gunn ha parlato del film di Ayer, mentre è al lavoro sul suo The Suicide Squad.