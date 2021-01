Che fine fa Sucre in Prison Break? Riviviamo il suo destino nella serie

Michael Scofield è andato in prigione per cercare di salvare suo fratello Lincoln Burrows ma nel frattempo ha incontrato un altro fratello, un amico fidato e leale: Fernando Sucre interpretato da Amaury Nolasco.

I due hanno creato un forte legame all'interno della prigione, motivo per cui hanno formato una coppia formidabile durante la loro vita in fuga. Sucre si è evoluto da semplice compagno di cella a fratello aggiuntivo di Michael Scofield durante le cinque stagioni di Prison Break.



Sucre non è intelligente come Michael ma la sua lealtà è indiscutibile. Sapeva cosa fare, nella prima stagione, per aiutare Scofield ad evadere, per ottenere una rivolta e in generale e come gestire le diverse bande all’interno del carcere.



È sempre stato un aiuto prezioso per il protagonista, alla fine i due fuggono dal carcere di Fox River e insieme ad altri prigionieri nel rocambolesco finale della prima stagione di Prison Break. Sucre aveva anche la forte motivazione di ricongiungersi con la sua amata Maricruz che aspettava suo figlio, ed è questo desiderio ardente che gli ha permesso di sfidare la sua paura e di attenersi al piano di fuga fino alla fine.

Nella seconda stagione Sucre si dedica alla ricerca di Maricruz, ma è nella terza stagione che tira fuori il meglio di sé. La vita a Sona era in bilico tra la vita e la morte, e ogni giorno sembrava che sarebbe stato l'ultimo di Scofield.



Fernando si è evoluto in una figura paterna e un amico affidabile, nonostante sia riuscito a ritrovare Maricruz, che si trovava a Chicago, la chiama e le dice in lacrime che deve restare a Panama per il momento finché non sarà al sicuro.

Nella quarta stagione riesce a ricongiungersi con la madre di suoi figlio appena nato in ospedale ma Theresa Delgado rovina i suoi piani chiamando la polizia. Invece di essere arrestato, gli viene offerto un accordo per aiutare a recuperare scylla insieme a Michael e agli altri. In seguito gli verrà concessa l'immunità e inizierà una nuova vita.

Nella quinta stagione però, dopo aver appreso che Michael è ancora vivo, C-Note lo contatta e lui si offre di andare con loro nello Yemen per trovarlo ma Lincoln gli ordina di restare. Sucre è stato il confidente più fidato di Michael ed era anche benvoluto dal gruppo, è stato anche fra i presenti al matrimonio Michael e Sara.

Scopri l'identità del padre di Michael Scofield in Prison Break e 5 curiosità che non conoscevi su Prison Break.