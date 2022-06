Sugar, è ufficiale il via libera alla serie Apple TV+ con Colin Farrell

Una dolce novità in casa Apple TV+: via libera alla serie TV Sugar, dall'autore di The Cell e Io sono leggenda Mark Protosevich, che vedrà protagonista Colin Farrell: dopo l'annuncio del suo ruolo nella serie prequel su Pinguino, una nuova parte da protagonista per il celebre attore irlandese.

Farrell sarà anche produttore esecutivo della serie targata Apple Studios, insieme al già citato Protosevich, a Simon Kinberg, Audrey Chon, Scott Greenberg, Chip Vucelich e il regista brasiliano Fernando Meirelles in duplice veste di produttore esecutivo e regista. Meirelles è noto per aver diretto City of God, pellicola che gli è valsa una candidatura agli Oscar come miglior regista nel 2004, e più recentemente il film Netflix I due papi.

Come già riportato in esclusiva da Deadline lo scorso dicembre, c'è stato un vero e proprio braccio di ferro tra Netflix e Apple TV+ per aggiudicarsi Sugar, la cui trama è praticamente top-secret: gli unici dettagli emersi finora riguardano l'ambientazione nella città di Los Angeles per una rivisitazione in chiave moderna di una classica storia di un investigatore privato.

Inoltre si tratterebbe di una serie "gender-bending", una definizione che potrebbe aprire a prospettive inedite e interessanti e potrebbe rivelarsi la vera ragione per cui il prodotto è stato così conteso tra i due colossi dei media.

Colin Farrell è reduce da un ruolo nella miniserie drammatica The North Water, tratta dall''omonimo romanzo di Ian McGuire, nella quale ha recitato insieme a Jack O'Connell, nonché dal grande successo di The Batman al cinema.